Chieti. Oltre 23.000 studenti e più di 1.500 docenti provenienti da 838 istituti dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria.

Sono i numeri della seconda edizione di Scuole viaggianti il progetto ambientale di Estra che si conclude con il tour della Sostenibilità: dieci tappe a partire dal Molise che toccheranno le dieci scuole vincitrici protagoniste di speciali cerimonie di premiazione, durante le quali potranno godersi il loro meritato premio: lo spettacolo “Il Grande Sconquasso”.

Dopo il Molise cerimonie di premiazione il 21 maggio nel salone consiliare del Comune di Cepagatti in provincia di Pescara per la scuola d’infanzia Villareia dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti e questa mattina (22 maggio) alla Scuola “Via Masci” Sez. A I.C. 2 di Chieti che hanno assistito allo spettacolo “Il Grande Sconquasso” realizzato dalla compagnia teatrale Straligut e prodotto da Estra per le scuole. Utilizzando un sistema innovativo di auto-produzione di energia tramite una bici generatrice e pannelli fotovoltaici, lo spettacolo è caratterizzato da un basso consumo energetico e da un impatto ambientale ridotto a zero.

Sul palco un’unica attrice-narratrice, Anna Amato, in sella a una bici collegata a un impianto di accumulo e a un sistema di co-generazione elettrica, che racconta le meraviglie incontrate nel suo lungo viaggio: un viaggio che si è concluso con l’ispirazione per cominciare a pensare che cambiare è possibile e che un futuro migliore si può creare insieme.

Una speciale cerimonia di premiazione a base di teatro alla quale hanno partecipato con entusiasmo alunni e insegnati.

Per la scuola d’infanzia Villareia (21 maggio) erano presenti le referenti scolastiche del progetto Claudia D’Antonio e Fabrizia Rapattoni e il sindaco di Cepagatti Gino Cantò.

Per la scuola d’infanzia “Via Masci” di Chieti (questa mattina – 22 maggio) erano presenti la dirigente scolastica Giovanna Santini e per il Comune di Chieti l’assessora all’ambiente Chiara Zappalorto e l’assessora all’istruzione Teresa Giammarino.

Prossima tappa l’Umbria.