Guardiagrele. Nella giornata di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto per il recupero della salma di un escursionista deceduto in località Bocca di Valle – Guardiagrele, in provincia di Chieti.

Enrico Albertini, originario di Milano, abitava nel piccolo comune di Monticello Brianza, in provincia di Lecco. Aveva 69 anni.

Grande appassionato di natura e animali, nella sua proprietà lecchese aveva aperto un importante centro di studio e salvaguardia degli uccelli in via di estinzione.

Era in escursione con la moglie quando è scivolato sul sentiero che conduce alle cascate di San Giovanni, precipitando per oltre 40 metri.

Subito sono state inviate sul posto dalla centrale 118 Chieti-Pescara le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e l’Elisoccorso regionale 118 di stanza a Pescara, ma il medico presente a bordo non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Una volta giunta l’autorizzazione alla rimozione della salma, i tecnici del Soccorso Alpino hanno predisposto il trasporto mediante barella portantina fino ad un punto sgombro da vegetazione, nel quale è stato recuperata l’equipe e la salma mediante verricello.