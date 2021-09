Pratola Peligna ha il suo nuovo polo scolastico: domani l’inaugurazione con le autorità

La struttura, realizzata lungo Via Per Prezza e tra le opere pubbliche più importanti della Valle Peligna, accoglierà da lunedì prossimo gli oltre 600 alunni e studenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Pratola Peligna.

“È un giorno importante per la nostra comunità e per l’intero territorio. Avremmo voluto aprire a tutti i cittadini, ma questo naturalmente non è possibile: per questa ragione abbiamo scelto di dare spazio principalmente al mondo della scuola, perché la nuova struttura appartiene soprattutto alla comunità dei più giovani. Alla cerimonia di domani parteciperanno, oltre ai rappresentanti e ai ragazzi del mondo della scuola, i componenti dell’intero Consiglio comunale di Pratola Peligna, il Prefetto della Provincia dell’Aquila Cinzia Teresa Torraco, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, il Vescovo della Diocesi di Sulmona-Valva Monsignor Michele Fusco e il nostro Padre Renato, i responsabili degli uffici che hanno seguito la parte tecnica per la realizzazione del progetto”. È quanto dichiara il Sindaco Antonella Di Nino.