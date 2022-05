Poste italiane: in 14 uffici abruzzesi la cartella filatelica dedicata alla pace

L’Aquila. Poste Italiane ha realizzato una cartella filatelica dedicata al valore universalmente riconosciuto della Pace al fine di sensibilizzare sull’importanza di questo grande tema tutti gli appassionati di Filatelia, e non solo, e di stimolare una ulteriore riflessione in merito agli ultimi eventi che stanno segnando l’Europa. La distribuzione di questo folder è un piccolo gesto, ma intende rappresentare la speranza di voltare pagina il prima possibile verso un futuro migliore.

La collezione in formato A4 a due ante contiene 1 foglietto e 15 francobolli, tra cui quelli celebrativi “Anno Mondiale della Pace” (11 novembre 1986), “Europa 1995 – Pace e Libertà” (5 maggio 1995) e del conferimento del premio Nobel per la pace all’Unione Europea (10 dicembre 2012).

In Abruzzo la cartella filatelica è disponibile nei seguenti 14 uffici postali con sportello filatelico:

PROVINCIA DI CHIETI

Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare)

PROVINCIA DELL’AQUILA

L’Aquila V.R (via della Crocetta), Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Tagliacozzo e Sulmona (piazza Brigata Maiella)

PROVINCIA DI PESCARA

Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 4 (via Cavour), Pescara 9 (viale De Amicis) e Penne

PROVINCIA DI TERAMO

Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci) e Roseto (via Puglie)

Il prodotto filatelico è inoltre disponibile negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e a breve acquistabile online sul sito filatelia.poste.it.