L’Aquila. In provincia dell’Aquila la speciale cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di via della Crocetta all’Aquila, via Cavalieri di Vittorio Veneto ad Avezzano, piazza Brigata Maiella a Sulmona e corso Vittorio Emanuele a Castel di Sangro, oltre che online su poste.it.
Fino al 2 aprile, inoltre, sarà possibile richiedere l’annullo tondo a datario mobile, mentre quello lineare sempre in abbinamento al datario mobile.
Una nuova occasione per i collezionisti o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo custodire nel tempo un ricordo della festività.