Poste Italiane, a Castiglione Messer Raimondo e Isola del Gran Sasso annulli filatelici e cartoline per i piccoli Comuni

Teramo. Castiglione Messer Raimondo e Isola del Gran Sasso sono due dei comuni scelti da Poste Italiane in Abruzzo per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. Per i due eventi, che si svolgeranno rispettivamente domani, in occasione della Festa Patronale di San Donato Martire nello spazio allestito in Via Vittorio Emanuele II, dalle 9 alle 13, e domenica in occasione dell’Anno Giubilare di San Gabriele dell’Addolorata – Giubileo dei Comuni nello spazio allestito in Via del Santuario di San Gabriele, dalle ore 10 alle ore 14, sono stati realizzati due annulli filatelici e due cartoline. Saranno presenti agli eventi i Sindaci Vincenzo D’ercole e Andrea Ianni, oltre ad alcuni rappresentanti aziendali.

“L’amministrazione è soddisfatta della collaborazione instaurata con Poste Italiane”, commenta il sindaco di Castiglione Messer Raimondo Vincenzo D’ercole, “che ha realizzato la cartolina dedicata al nostro comune , per lo speciale annullo che suggellerà la ricorrenza del nostro Santo patrono San Donato Martire, per la continua attenzione che l’azienda dedica al territorio con il progetto piccoli comuni che la mia gente ha potuto tangibilmente apprezzare anche attraverso l’installazione di un ATM Postamat, servizio fondamentale per una piccola comunità. Ci auguriamo che Poste Italiane continui ad investire e a credere nel nostro comune”.

“A nome dell’Amministrazione Comunale di Isola del Gran Sasso”, commenta il primo cittadino Andrea Ianni, “voglio ringraziare Poste Italiane per l’annullo filatelico speciale e la cartolina realizzati in occasione del Giubileo dei Comuni”. Si tratta di un evento di rilievo, che ribadisce l’attenzione per le piccole comunità e l’importanza delle attività culturali anche nei piccoli comuni come il nostro.”

Le due iniziative filateliche sono parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.