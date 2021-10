Post covid, cala il gettito fiscale: da abbattere gli investimenti fantasma come in Lussemburgo

L’Aquila. Si è svolta oggi pomeriggio a Bruxelles la sessione plenaria del Comitato delle Regioni. Il presidente Marco Marsilio ha partecipato in videoconferenza intervenendo all’interno del dibattito “Barometro regionale e locale annuale” incentrato sulla necessità di adattare le regole fiscali alla realtà post covid. Come ha messo in evidenza lo studio del comitato europeo delle Regioni, molti paesi europei e l’Italia in particolare hanno subito significativi cali di gettito fiscale a causa del Covid.

“Ottenere una tassazione giusta è una sfida cruciale per gli Stati dell’Unione Europea – ha detto il presidente Marsilio nel suo intervento – per migliorare le prestazioni economiche dei nostri paesi e delle nostre regioni dobbiamo investire in un’azione comune per combattere l’elusione fiscale. La materia fiscale è molto frammentata all’interno dell’Europa e il carico fiscale complessivo rende il livello di imposizione notevolmente diversificato per le imprese. Uniformare l’attuale frammentazione con sistemi e politiche fiscali adeguate potrebbe rappresentare il tentativo di inversione concreto di fenomeni come quello degli investimenti ‘fantasma’ in Lussemburgo. Quel che è certo è che il futuro del fisco europeo non potrà che passare dall’incoraggiare gli Stati membri a rendere i loro sistemi fiscali più equi”. I primi passi in questa direzione il presidente Marsilio li ha individuati negli “sforzi per tassare i giganti del web in Europa e nel mondo e nella necessità di supportare la recentissima adozione della GLOBAL TAX cui hanno aderito 136 su 140 paesi OCSE che rappresenta un segnale promettente per mettere le cose sotto controllo”.