Chieti. “Nei giorni scorsi Francesco Menna, Presidente della Provincia di Chieti, a mezzo stampa ha ribadito ancora una volta che la Provincia di Chieti “gestirà direttamente la Via Verde Costa dei Trabocchi e che nessun progetto di finanza sarà preso in considerazione”, rimandando al mittente i propositi di Ats Geie Costa dei Trabocchi, la società che più volte ha proposto un “progetto di finanza per l’affidamento in concessione tramite bando europeo del completamento, della manutenzione e della gestione della Via Verde della Costa dei Trabocchi”, la pista ciclopedonale che, una volta completata, sarà un fiore all’occhiello per il nostro territorio, sia dal punto di vista turistico, sia – nelle premesse – dal punto di vista ambientale.

Così in una nota, il gruppo Possibile Abruzzo.

“Non possiamo che condividere con fermezza la posizione espressa da Menna e sottolineare quanto sia fondamentale e prioritario arginare la privatizzazione e l’esternalizzazione dei servizi nell’ottica di restituire al solo interesse collettivo beni pubblici di questo calibro, allontanando ogni logica di profitto da scelte decisive per il futuro del territorio”.