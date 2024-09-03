San Salvo. È stata posizionata una centralina di rilevamento dell’aria dall’Arta Abruzzo, presso la pista di atletica “Pietro Mennea” di San Salvo. La centralina è frutto di una convenzione tra l’Arta Abruzzo e il Comune di San Salvo, che con fondi propri ha richiesto due rilevamenti straordinari, uno estivo ed uno invernale.

“Il primo rilevamento previsto inizialmente per il mese di giugno, è stato rinviato all’ultimazione dei lavori di riqualificazione della pista, terminati in questi giorni, – a spiegarlo il Sindaco Emanuela De Nicolis – Il sito è stato individuato dal CNR ISAC di Bologna diretto dal dottor Paolo Bonasoni, che ha valutato la direzione dei venti in un’area a confine tra zona industriale e area urbana. Voglio ribadire il massimo impegno riguardo alle tematiche ambientali e ai risvolti sulla salute dei miei concittadini. Renderemo noti i risultati che avremo dopo le prime quattro settimane di rilevamento, che avrà inizio entro questa settimana”.

La convenzione sottoscritta nel mese di febbraio prevede il rilevamento di diverse sostanze, tra cui: benzene, Pm10, polveri ultrasottili, elementi gassosi e sostanze organiche volatili.

“Voglio ringraziare il direttore Massimo Giusti e il dottor Sebastiano Bianco dirigente dell’ufficio qualità dell’aria dell’Arta distretto di Chieti, per la loro disponibilità e collaborazione”, conclude il Sindaco Emanuela De Nicolis.