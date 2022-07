Porto di Vasto a valenza nazionale, al via esame degli emendamenti di FdI

Vasto. “Inizia oggi in Senato, nell’VIII Commissione ‘Lavori pubblici’, l’esame degli emendamenti al decreto MIMS per il riconoscimento del porto di Vasto come infrastruttura di valenza nazionale. Ricordiamo che tale proposta era stata formalizzata al Governo dalla Giunta Regionale con una delibera, adottata lo scorso mese di aprile, su proposta del presidente Marsilio”.

È la nota del segretario regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“Subito dopo l’adozione del decreto MIMS era stato lo stesso Presidente ad evidenziare la grave dimenticanza del governo in merito a questo riconoscimento, inviando a tutti i parlamentari abruzzesi un apposito emendamento da presentare, volto a colmare questa lacuna. Fratelli d’Italia, tramite il senatore Massimo Ruspandini, ha provveduto a depositare la proposta emendativa; con altrettanto piacere va riscontrata l’adesione all’appello di Marsilio di molti senatori della Repubblica, da Forza Italia al Pd e al Movimento 5Stelle. L’istanza presentata dalla Regione Abruzzo ha, inoltre, avuto anche l’autorevole approvazione della Conferenza delle Regioni. L’esame odierno in Commissione è pertanto di cruciale importanza poiché l’accoglimento dell’emendamento sancirebbe di fatto il riconoscimento definitivo del porto di Punta Penna a Vasto quale infrastruttura marittima di livello nazionale. Gli elementi ci sono tutti, siamo ottimisti e Fratelli d’Italia continuerà il suo impegno per una iniziativa che Marsilio ha fortemente voluto dal 2019 e tale obiettivo, che auspichiamo di raggiungere, attesterebbe l’ottimo lavoro che questo governo regionale, mai come in passato, sta compiendo per valorizzare le portualità abruzzesi”.