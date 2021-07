Porto di Ortona: nessun taglio ai finanziamenti per le infrastrutture

L’Aquila. In merito ai finanziamenti previsti per le infrastrutture strategiche del porto di Ortona, il rappresentante di Ortona 2030, Gianluca Coletti ha fatto confusione. Coletti, infatti, confonde due diverse linee di finanziamento: i 19 milioni di euro annunciati dal Ministro Carfagna in occasione della sua recente visita in Abruzzo, somme aggiuntive rispetto ai 40,5 milioni di euro previsti dal Masterplan. Quest’ultima somma tornerà completamente disponibile sulla base di quanto disposto nell’accordo con l’ex Ministro Provenzano non appena l’Arap completerà il progetto definitivo da mandare a gara.

Non c’è quindi alcun “dimezzamento” dei fondi, del quale sarebbe “responsabile” la Giunta Marsilio. Al contrario, i fondi del Masterplan sono stati salvati e messi in sicurezza proprio grazie all’Accordo Marsilio-Provenzano, che ha scongiurato la revoca del finanziamento ai sensi del “Decreto Crescita”.