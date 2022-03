Porti, D’Annuntiis: “27 milioni di euro per deviazione canale Pescara e ampliamento Ortona”

Pescara. “Impegno mantenuto e confermati i finanziamenti, pari ad oltre 27 milioni di euro per la deviazione del porto canale di Pescara e il potenziamento e l’ampliamento del porto di Ortona”, lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis.

Con la pubblicazione del Decreto n. 52 del 10 marzo 2022, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, ha infatti approvato il programma di interventi che comprende 21,2 milioni di euro per Pescara e 6 milioni di euro per Ortona.

Il Decreto contiene altresì la conferma di un ulteriore finanziamento, che sarà oggetto di separato provvedimento, pari a 30 milioni di euro stanziati su fondi già disponibili per la realizzazione del potenziamento ed ampliamento del porto di Ortona.



A tal proposito, tornano in mente le dichiarazioni dell’On. D’Alessandro: “Ortona e Pescara non hanno ricevuto e non riceveranno un euro sulla portualità, esattamente il contrario di ciò che sbandierano Marsilio, Sospiri e residuati vari del non governo regionale. […] Procediamo per ordine: ciò che spacciano per finanziamento, addirittura 21 milioni di euro per Pescara e 6 milioni per Ortona altro non è che un po’ di inchiostro che resta nell’allegato n. 4 aggiunto alla fine come progetti da valutare senza alcuna copertura finanziaria. […] Mi auguro che qualcuno abbia il coraggio di affermare che quanto da me dichiarato non sia vero”.

“La necessità di smentire tali dichiarazioni è resa superflua dalla realtà dei fatti, per cui si invita l’On. D’Alessandro a lavorare in Parlamento anziché perdere tempo a parlar male della Regione Abruzzo.

La Giunta Regionale, – ha concludo il sottosegretario D’Annuntiis – prosegue nella sua attività al fine di dare risposta alle attese del territorio, rimasto bloccato per anni”.