L’Aquila. Il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria (SiNaPPe) in una nota diffusa oggi, propone una iniziativa “che sarebbe certamente gradita al personale di Polizia Penitenziaria che lavora nel Distretto Abruzzese.”

La Regione Abruzzo, si legge, “prescrive il pagamento del ticket sanitario per l’accesso alle cure, reso obbligatorio anche in caso di aggressione al personale in divisa all’interno del penitenziario o in ogni caso di infortunio occorso sui luoghi di lavoro.”

“Per le particolari condizioni di ingaggio e di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, vista l’esasperante conflittualità che si registra all’interno delle carceri della Nazione, diverse Regioni hanno disposto l’esonero dal pagamento del ticket sanitario nei casi di infortuni o di generali casistiche dipese dall’accadimento violento in servizio.” L’auspicio espresso è dunque che si possa giungere a tale risultato anche in Abruzzo.