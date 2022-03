Politici a lavoro per un “coordinamento civico progressista della Marsica”: con il Pd anche Di Pangrazio

Avezzano. “Oggi, in un incontro che si è tenuto nella sala conferenza del Comune di Avezzano, i sindaci di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, Aielli, Enzo Di Natale, Morino, Roberto D’Amico, Opi, Antonio Di Santo e con il presidente di “Abruzzo al Centro” Gianni Di Pangrazio e con il segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina, hanno condiviso la necessità di far vivere la bella esperienza di ‘Provincia in Europa’ a sostegno di Vincenzo Giovagnorio nelle ultime elezioni provinciali, coinvolgendo anche i tanti che si stanno avvicinando per dar vita a un Coordinamento progressista a tutela della Marsica e a sostegno del suo sviluppo”.

Lo si legge in una nota inviata dall’ufficio stampa del Pd regionale.

“In molti sentono il bisogno di una rete di amministratrici e amministratori che seguano insieme le problematiche del territorio, in uno spirito di mutuo sostegno”, si legge nella comunicazione alla stampa che parla di un “incontro preparatorio” in cui si è iniziato a lavorare per un “Coordinamento civico – progressista della Marsica”, “e politiche in rete, la condivisione delle buone pratiche, le sfide da vincere insieme sono il futuro delle amministrazioni; e questo vale anche per la Marsica che è in tutta evidenza una parte d’Abruzzo che merita più attenzione e più forza. Dagli investimenti infrastrutturali alle politiche per la salute, dalla gestione dei servizi pubblici locali alle politiche di sviluppo, molti sono stati i temi introdotti nell’incontro. Si terrà tra qualche giorno l’incontro con tutte le sindache e i sindaci coinvolti e poi un incontro con tutte le amministratrici e amministratori locali”.