L’Aquila. Il nuovo cda di Poliservice Spa è all’opera ed il nuovo presidente Gabriele Di Natale ha avviato una serie di incontri giudicati fruttuosi tracciando la linea di indirizzo gestionale della società multiservizi.

Di Natale ha incontrato prima il socio privato, Abruzzo Servizi scarl, e poi l’Unione dei comuni Val Vibrata. Con il primo sono stati delineati gli intenti operativi e gestionali della parte tecnica operativa nell’ottica dell’efficientamento ulteriore sia strumentale che della gestione risorse umane. Un incontro giudicato positivo ed in sintonia. Quanto all’incontro con i sindaci della Val Vibrata, il presidente ha illustrato, anche in questo caso, obiettivi e future iniziative che vanno dai servizi alle campagne informative fino alla trasparenza e comunicazione.

“Ho trovato nei sindaci una ottima unanime intesa e li ringrazio come ringrazio il socio privato per la massima fiducia accordata- dichiara Gabriele Di Natale. Abbiamo concordato, quali obiettivi, immediati la trasparenza amministrativa e gestionale per cui ogni atto deliberativo del cda sarà inviato per conoscenza. Metteremo mano anche agli strumenti di navigazione e di accesso agli atti in maniera più dinamica e raggiungibile perché il nostro obiettivo resta l’utente, la sua soddisfazione e la funzionalità dei servizi. Tanto che, ad esempio, è intenzione per i comuni costieri avviare un controllo pomeridiano con pattuglia ambientale per verificare le situazioni di mancato ritiro dei rifiuti ispezionando i punti alle volte difficilmente accessibili. Ci sono poi le scuole.

Intendiamo coinvolgerle nella redazione del prossimo calendario rifiuti organizzando un concorso illustrativo i cui elaborati comporranno il calendario. Per questo metteremo a disposizione una premialità economica. Sempre con le scuole, faremo dipingere cassonetti che poi troveranno collocazione ed anche in questo caso Poliservice riconoscerà un premio economico. Voglio ringraziare il personale tutto che sta dimostrando apertura e collaborazione e il cda è convinto che la sinergia delle forze complessive di parte pubblica, privata e maestranze sarà vincente”.