Tocco da Casauria. Con l’esplosione dell’estate, si approssima il conto alla rovescia verso la tredicesima Notturna Toccolana, dimostrando sempre maggiore interesse e crescendo di edizione in edizione fino a toccare livelli tecnici davvero notevoli negli ultimi anni.

L’appuntamento è per sabato 15 luglio a Tocco da Casauria sotto la regia della Tocco Runner che ha a cuore una delle manifestazioni podistiche di maggior rilievo e risonanza a livello regionale e interregionale, diventando di fatto una classica dei circuiti CorriMaster Fidal e Corrilabruzzo UISP con il contributo della Regione Abruzzo e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Tocco da Casauria.

La gara clou è la competitiva di 9,5 chilometri, oltre alla passeggiata non competitiva di 4,3 chilometri, con un ampio circuito tra il centro storico, il cimitero e il campo sportivo Smarrelli con partenza fissata alle 20:30.

La festa comincia alle 18 con con le gare dei bambini e dei ragazzi (dai 5 ai 15 anni) su un breve tratto del circuito, animando la piazza principale del paese (piazza Stromei) con annesse premiazioni.

“È una classica che non ha bisogno di presentazioni – spiega Gianluca Crisante, presidente della Tocco Runner -. Riproporremo il nostro grande ristoro come si faceva una volta prima della pandemia. L’intero incasso delle gare dei bambini sarà devoluto in beneficenza. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una bella serata di sport e amicizia”.

Le iscrizioni, alla quota di 10 euro per la competitiva e la non competitiva, per le gare dei ragazzi alla quota di 3 euro, possono essere effettuate sul web tramite www.timingrun.it e www.corrimaster.com/areagare, oppure tramite mail agli indirizzi [email protected] e [email protected] entro venerdì 14 luglio.