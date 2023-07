L’Aquila. Tanti ghiotti appuntamenti in agenda nel fine luglio del podismo targato Corrilabruzzo Uisp per sabato 29 e domenica 30 luglio, grazie al settore di atletica del comitato Uisp Abruzzo e Molise. Per sabato 29 si annuncia una quinta edizione imperdibile della Fara Urban Trail in memoria di Costantino Cipollone a Fara San Martino.

A piazza Municipio, si comincia alle 17 con le gare dei bambini e dei ragazzi dai 5 ai 15 anni per poi lasciare spazio alle 18 con la partenza della competitiva di 8 chilometri e della passeggiata non competitiva di 4 chilometri. Domenica 30 si replica ancora a Fara San Martino con lo svolgimento della Monte Amaro Extreme Sky Race su un tracciato esigente di 29 chilometri che prevede lo scollinamento a quota 2.793 metri del Monte Amaro per fare ritorno al punto di partenza (il via alle 7 da piazza Municipio).

Un programma davvero nutrito e molto articolato a Fara San Martino con la regia organizzativa comune del gruppo sportivo La Sorgente nell’ambito del festival della montagna, grazie anche all’input dato dal pluridecorato maratoneta Alberico Di Cecco in qualità di referente delle due giornate di sport in seno al festival.

Non da meno il nutrito e stimolante clichè organizzativo della Manoppello Sogeda per questo fine settimana a Santo Stefano di Sessanio, centro nevralgico delle manifestazioni podistiche endurance. Sabato 29 luglio battesimo per la 8 ore della terra medicea, gara individuale su sampietrini e strada nel centro storico su anello di 750 metri con partenza alle 11 da piazza Medicea e in contemporanea anche la 21 chilometri e la 10 chilometri (start tra le 10:30 e le 16).

La 8 ore della terra medicea fa parte del 21 grand prix Iuta (Italian Ultramarathon and Trail Association) 2023 di Ultramaratona del 10 criterium regionale della fascia centro e sud. Domenica 30 il clou con la Ultra maratona del Gran Sasso di 50 chilometri da portare a termine entro 8 ore con lo start fissato alle 8:30 nei pressi del municipio. Gli organizzatori della Manoppello Sogeda vedono arricchire il fascino di questa gara endurance che è valevole per il campionato regionale di granfondo 50 km su strada Uisp, prova del 21 gran prix Iuta di ultramaratona e anche di campionato italiano Iuta di ultramaratona individuale abbinata alla Mut (Maiella Ultra Trail). Una dodicesima edizione che non mancherà di attrarre l’eccezionale afflusso di atleti (oltre 500) da tutta Italia.