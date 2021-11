“PNRR: una sfida per la crescita”, il 18 novembre convegno con Fitto, Legnini, Marsilio e Panieri

Chieti. “PNRR: una sfida per la crescita”: è il tema del convegno che si svolgerà giovedì 18 novembre, alle ore 17, nella sede di Academy ForMe, a Chieti. All’iniziativa, promossa da Confartigianato Chieti L’Aquila in collaborazione con l’Università degli studi ‘G. d’Annunzio’ e lo Sportello d’informazione comunitaria Europe Direct Chieti, parteciperanno, tra gli altri, l’europarlamentare Raffaele Fitto, il commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il direttore Politiche economiche di Confartigianato nazionale, Bruno Panieri.

Dal rilancio del tessuto economico e produttivo alle infrastrutture e fino alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma del centro Italia, il convegno sarà l’occasione per fare il punto sugli interventi da realizzare e, più in generale, per confrontarsi sulle opportunità derivanti dal Pnrr.

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – affermano i promotori del convegno – rappresenta una vera e propria sfida per la crescita e proprio per questo è indispensabile programmare, rispettare i tempi e sfruttare tutte le risorse disponibili per dar vita ad interventi che favoriscano concretamente lo sviluppo del territorio”.

Aprirà i lavori il vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, Carlo De Luca. A seguire gli interventi di Panieri (in collegamento), Legnini (in collegamento), Marsilio e Fitto. Il dibattito sarà moderato dal direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli.

Per partecipare in presenza è necessario accreditarsi scrivendo a [email protected]. In base alle attuali disposizioni governative è obbligatorio possedere ed esibire il Green Pass. Sarà possibile seguire il convegno anche in diretta streaming:

https://zoom.us/j/99734697758?pwd=MnlOZUpiTVBIU0o0QkZ6b3p5bFJaQT09.