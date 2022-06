Pnrr e lotta alla dispersione scolastica, Grippa (M5S): “Assegnati all’Abruzzo quasi 9 milioni”

Vasto. Evoluzioni per gli studenti di oggi e di domani: “Sono felice che ieri, con la firma del decreto da parte dei Ministro Bianchi di 500 mln da ripartire alle scuole per contrastare la dispersione scolastica, circa 9mln siano stati assegnati alla nostra Regione con un coinvolgimento di 26 istituti nella provincia chietina e ben 4 nella città di Vasto. È una buona notizia perché si tratta di un finanziamento molto importante, che mette al centro i più fragili e che ci aiuterà a costruire una scuola più aperta, inclusiva e affettuosa”. Queste le parole della deputata Carmela Grippa, capogruppo in Commissione Infanzia e Adolescenza, con cui annuncia la ripartizione dei fondi per l’Abruzzo e che per il Sud arrivano a superare il 50% di quelli stanziati considerato che sono necessari un forte intervento e una iniezione di fiducia per essere al fianco dei giovani e far percepire la presenza dello Stato.

“Le scuole beneficiarie dei finanziamenti dovranno attuare progetti volti al potenziamento delle competenze di base a partire dal primo ciclo, con particolare attenzione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, che presentino fragilità negli apprendimenti. Questa prima tranche di fondi riguarda la fascia 12-18 anni, quella più a rischio”, aggiunge la deputata. Con questi fondi le scuole promuoveranno attività di co-progettazione e cooperazione con la comunità locale, coinvolgendo i servizi del volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione e l’accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle competenze anche all’esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del percorso curricolare con le attività extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti.