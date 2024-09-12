L’Aquila. “La scelta di L’Aquila come sede per la presentazione del progetto ‘PAOK! Insieme per creare valore pubblico’ è un segno tangibile dell’apprezzamento per il lavoro che la Regione Abruzzo sta portando avanti per potenziare la sua capacità amministrativa. La grande sfida è tradurre gli investimenti pubblici in servizi di qualità, attraverso modelli gestionali più efficienti, rispondendo ai bisogni reali dei cittadini e delle imprese. L’Hub delle Competenze, per esempio, è un intervento sperimentale che va in questa direzione e che rafforza le capacità dei territori, promuovendo alleanze tra Enti Locali a sostegno di strategie di forte impatto”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, con delega alla programmazione, Daniele D’Amario intervenendo oggi, a L’Aquila, presso la sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo del Consiglio regionale dell’Abruzzo, al Contest ‘Pa OK!,Insieme per creare valore pubblico’, voluto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato dal Formez, in collaborazione con la Regione Abruzzo, con il contributo scientifico della SDA Bocconi School of Management

“Si tratta – ha aggiunto D’Amario – di una straordinaria opportunità di confronto e apprendimento per le Pubbliche Amministrazioni per selezionare progetti innovativi. Invito l’intero comparto pubblico abruzzese a partecipare attivamente al contest che è una reale occasione di crescita e ispirazione per il miglioramento continuo dell’azione amministrativa”.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito dei progetti PNRR, promuove le best practice di rafforzamento della capacità amministrativa in sette differenti aree d’azione: efficientamento energetico, sostenibilità e transizione ecologica, digitalizzazione, innovazione sociale, inclusione, fragilità, lavoro e sviluppo economico, innovazione gestionale, semplificazione amministrativa.

Fra i relatori della presentazione, la dirigente del dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la qualità della performance e le riforme – Servizio per la pianificazione integrata e il miglioramento della performance, Camilla Landi, la direttrice generale Formez, Patrizia Ravaioli, il professore ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche del dipartimento di Scienze sociali e politiche presso l’Università Bocconi, Giovanni Valotti, il direttore del dipartimento Territorio-ambiente della Regione Abruzzo, Pierpaolo Pescara, il responsabile dell’ufficio SIL/SIU dipartimento Lavoro Sociale della Regione Abruzzo, Tommaso Rosito, e il referente Formez del progetto, Mario Barca.