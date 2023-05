L’Aquila. Circa 76 milioni a sostegno di attività e impianti sportivi sono previsti per l’Abruzzo tra Pnrr e fondo complementare (Pnc). Lo rivela un’analisi di Abruzzo Openpolis progetto di Fondazione Openpolis, Etipublica, Fondazione Hubruzzo, Gran Sasso Science Institute e StartingUp.

Le restrizioni relative al contenimento della pandemia hanno di fatto segnato uno spartiacque per la pratica

sportiva, in Italia come nella regione. Negli anni segnati dal Covid-19, infatti, quasi 9mila abruzzesi hanno

rinunciato a fare sport, con ricadute negative sia sul benessere collettivo che sulla salute individuale.

Per queste ragioni il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e il piano nazionale complementare (Pnc) prevedono investimenti in questo ambito, nelle grandi città come nei piccoli comuni. All’Abruzzo sono andati in totale circa 18 milioni di euro di fondi Pnrr.

A queste risorse si deve aggiungere poi circa 1 milione e mezzo di fondi in co-finanziamento. All’interno di questa misura è presente una sotto-voce dedicata specificamente al finanziamento di interventi su percorsi, cammini e impianti sportivi. In questo ambito, i progetti selezionati in Abruzzo sono in totale 111 per un valore complessivo di circa 56,6 milioni.

Tenendo in considerazione anche queste risorse si può concludere che i fondi destinati alla regione per lo sport superino complessivamente i 76 milioni di euro. I Comuni che ricevono più fondi a favore dello sport sono tre dei quattro capoluoghi: L’Aquila (14,2 milioni di euro), Teramo (circa 5) e Pescara (3,8). Tra i Comuni non capoluogo, a ricevere più fondi è Montesilvano (Pescara con 2,5 milioni). Seguono Montorio al Vomano (Teramo 2,3 milioni) e Popoli (Pescara 1,86 milioni). A livello di singoli interventi sono ben 17 quelli dal valore di almeno 1 milione di euro. Il più consistente riguarda il comune di Pescara. Qui saranno investiti 3 milioni per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente in via di Girolamo. A Montesilvano invece i 2,5 milioni assegnati serviranno per la

realizzazione di un centro polifunzionale per lo sport e l’aggregazione giovanile.