L’Aquila. Sono state avviate le procedure per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture sanitarie nell’ ambito dei finanziamenti PNRR relativamente alla ASL 1 Abruzzo ricompresi nella Missione 6, suddivisi in diverse linee di finanziamento M6.C1-1.1 (Case della Comunità) e M6.C1-1.2.2 (Centrali operative Territoriali) per un finanziamento totale di circa 17 milioni di euro.

Sono stati aggiudicati allo Studio di Architettura architetto Luigi Babusci mediante procedure di gara, i servizi tecnici di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione degli interventi suddetti, che riguarderanno nello specifico:

Demolizione e ricostruzione Ospedale Civile di Sulmona con la creazione della Casa della Comunità e COT, per un importo di circa 4 mln di euro;

Ristrutturazione e adeguamento sismico del vecchio ospedale di Avezzano con realizzazione della Casa della Comunità e COT, per un importo di circa 3,3 mln di euro;

Ristrutturazione ed adeguamento dei Distretti Sanitari dei comuni di TRASACCO, CIVITELLA ROVETO, CARSOLI, SAN DEMETRIO NE’ VESTINI, CASTELVECCHIO SUBEQUO, CASTEL DI SANGRO, MONTEREALE e ROCCA DI MEZZO, per un importo tot di circa 8 mln di euro.

Trasformazione in Casa della Comunità e COT del reparto Delta 7 dell’ospedale civile di L’Aquila, per un importo di circa 1,5 mln di euro.

Ulteriori stanziamenti di FONDI EUROPEI E REGIONALI sono stati concessi PER I COMUNI DI ORTUCCHIO – LUCO DEI MARSI E SAN BENEDETTO DEI MARSI.

Lo STUDIO DI ARCHITETTURA progetterà per i sopracitati comuni i seguenti interventi di riqualificazione urbana:

– Nel comune di SAN BENEDETTO DEI MARSI nello specifico sarà riqualificata PIAZZA LARGO BOLOGNESE con “Interventi di potenziamento e miglioramenti per le opere di urbanizzazione (strade, verde pubblico e parcheggi)” – Finanziato con la L.R 40/2017 Bura Speciale 07/08/2020.

– Nel comune di ORTUCCHIO i lavori riguarderanno la riqualificazione urbana della zona PIAZZA CASTELLO – Finanziato con la L.R 40/2017 Bura Speciale 07/08/2020.

– Finanziamento PNRR COMUNE DI ORTUCCHIO – RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA SCOLASTICA.

– Comune di LUCO DEI MARSI zona antistante Via Ignazio Silone Campo Sportivo i lavori riguarderanno la riqualificazione urbana dell’intera area con realizzazione parcheggi – piazza e parco gioco. ”– Finanziato con la L.R 40/2017 Bura Speciale 07/08/2020.

