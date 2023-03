Silvi. Stanno arrivando da ogni parte d’Italia le iscrizioni alla rassegna tricolore master di corsa su strada 5 km. In programma a Silvi il 6 maggio.

La rassegna Nazionale inserita nel calendario Nazionale della Federazione Italiana di atletica leggera, assegnerà 26 Titoli Italiani di categoria. L’evento è stato pubblicizzato in occasione dei Campionati Italiani master di Chieti e alla festa del cross, con il presidente federale Stefano Mei. Il dispositivo è stato pubblicato sul sito federale (http://tessonline.fidal.it/login.php) Saranno premiati i primi dieci classificati di ogni categoria e le prime 10 società sulla base del numero di atleti arrivati regolarmente al traguardo, la maglia di Campione d’Italia ai primi di ciascuna categoria, le medaglie a primi tre classificati e il premio di partecipazione a tutti i concorrenti. Il percorso, interamente pianeggiante e chiuso al traffico, si snoderà sul lungomare di Silvi con partenza e arrivo allo stadio Comunale “Ughetto di Febo” con inizio delle partenze alle ore 16. La manifestazione è valevole anche per l’assegnazione dei punti del Corri Master Abruzzo e dei circuiti Pretuzi & Piceno e Corrilabruzzo.

“Dopo il successo dell’anno scorso – ha detto l’assessore allo Sport e Turismo Andrea Di Censo – stiamo mettendo a punto, con Gabriele Di Giuseppe (nella foto con Stefano Mei presidente della Federazione Italiana di Atletica leggera), direttore tecnico della ASD Atletica Vomano, l’organizzazione del master tricolore di corsa su strada 5 km. Sono già tantissime le adesioni di società e atleti che verranno per l’occasione a Silvi a maggio. Al di là della grande valenza sportiva nazionale, l’evento – ha sottolineato l’assessore Di Censo – ha notevoli riflessi sotto il profilo turistico, sia per la promozione dell’immagine della nostra località che per il progetto di destagionalizzazione sul quale siamo da tempo impegnati”.