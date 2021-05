Piano vaccinale in Italia, oltre 2 milioni di over 70 ancora non ricevono la prima dose

Ci sono oltre 2 milioni di italiani over 70 che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino. In base all’ultimo report del governo, aggiornato al 14 maggio, 519.666 ultra ottantenni (l’11,49% della popolazione di questa fascia d’età) e 1.495.947 cittadini tra i 70 e i 79 anni (il 24,84%) non sono stati vaccinati.

Tra gli over 80 la regione più indietro è la Sicilia (rpt: Sicilia), con un 30,99% che non ha avuto neanche la prima dose mentre in Veneto la percentuale scende all’1,56%.

Tra i 70-79enni la regione che ha vaccinato meno è la Sicilia, con il 42,57% e quella che è andata meglio è la Puglia, dove resta un 15,70% di non vaccinati.