Pianella, inaugurata postazione 118 e presentata nuova sede sanitaria

Pianella. È stata inaugurata nella mattinata di giovedì 15 settembre la nuova Sede Erogativa sanitaria di Pianella, sede del 118, pronta ad accogliere nuovi servizi sanitari e una ‘Casa di Comunità’.

Presenti al taglio del nastro ed alla presentazione dei nuovi locali l’Assessore alla Salute Regione Abruzzo Nicolettà Verì, il Sindaco di Pianella Sandro Marinelli, il direttore generale ASL Pescara Vincenzo Ciamponi, il direttore sanitario Antonio Caponetti, il direttore amministrativo Vero Michitelli, la direttrice dell’area distrettuale Pescara e area distrettuale metropolitana Rita Mazzocca, il direttore f.f. UOC 118 Vincenzino Lupi ed il responsabile UOSD progettazioni e nuove realizzazioni Luigi Lauriola. Ha benedetto la nuova sede il parroco Padre Marius Badau.

La struttura, già sede di Pretura prima e del giudice di Pace poi, è posta in posizione strategica in p.zza Caduti di Nassiriya, nei pressi della locale caserma dei carabinieri ed in prossimità del capolinea dei mezzi pubblici urbani ed extra urbani.

L’immobile, di proprietà del Comune di Pianella, è stato dato, mediante un accordo di concessione di utilizzo, alla ASL per oltre 30 anni a fronte di un importo complessivo dei lavori pari a 437.785,07 euro.

La nuova sede erogativa si sviluppa su tre piani, per un totale di quasi 800 metri quadri, integralmente ristrutturata e dotata di impianti tali da rendere l’edificio energeticamente autosufficiente, attesa l’installazione di pannelli solari con accumulatori.

Oltre alla postazione del 118 (che passerà da h12 a h24), al CUP, al servizio vaccinale e prelievi, già presenti nella vecchia struttura, verranno aperti nuovi ambulatori come: cardiologia, otorinolaringoiatria, ortopedia, fisioterapia ed altri ancora, prevedendo anche la collaborazione con i medici di base.

“Abbiamo condiviso con l’assessore Nicoletta Verì e tutti vertici della ASL un percorso virtuoso, iniziato nel 2019 e concluso, nonostante la pandemia, in tempi record, ha dichiarato il sindaco Marinelli. Quando le amministrazioni pubbliche riescono a condividere risorse, professionalità, progettualità e competenze andando ad anticipare di fatto quello che la programmazione nazionale ha solo recentemente definito, non può che renderci orgogliosi. Nel ringraziare quanti si sono adoperati per realizzare una struttura che guarda al futuro, con un occhio di riguardo ad un tema quantomai attuale come quello della sostenibilità e dell’efficientamento energetico, conclude il primo cittadino, non posso che accogliere con soddisfazione quanto dichiarato dall’assessore Verì in termini di ulteriori investimenti che vedranno la sede di Pianella in rete con le altre e pienamente digitalizzata”.

È intervenuto all’importante evento inaugurale anche il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Vincenzo D’Incecco, che ha aggiunto: “Un lavoro sinergico che produce i primi frutti e che ci ha visto sempre in prima linea per il sostegno ai centri più piccoli attraverso una sanità efficiente e vicina ai cittadini. ASL, Comune e Regione hanno condiviso un percorso virtuoso che vede la nuova sede di Pianella anticipare i tempi e completare una delle primissime sedi erogative dei servizi sanitari di prossimità”.