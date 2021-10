Pezzopane: “puniti populisti e sovranisti, Pd perno del centrosinistra, ottimi risultati in Abruzzo”

L’Aquila. “Siamo di fronte ad un voto carico di significati. Sono davvero felice e soddisfatta”, lo afferma la deputata abruzzese del Pd Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo dem alla Camera.

“Il centrosinistra ottiene la vittoria al primo turno a Bologna, Milano e Napoli. Ci sono ottime possibilità di vittoria ai ballottaggi di Roma e Torino”, prosegue, “oltre al successo importante di Enrico Letta nel collegio uninominale di Siena e agli ottimi risultati dei candidati del Partito Democratico ovunque in Italia. In Abruzzo andiamo al ballottaggio a Vasto, Francavilla e Sulmona in prima posizione e a Lanciano con grandi possibilità di espansione e vittoria. E’ la vittoria di un Partito Democratico affidabile e serio, premiato e considerato per la responsabilità e la capacità di governo dimostrata in questo momento complicato e difficile della nostra storia nazionale”. Lo afferma la deputata abruzzese del Pd Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo dem alla Camera.

“Gli elettori”, sottolinea l’esponente Pd”, hanno punito i populisti, i sovranisti e i fomentatori di odio. E’ un voto che da’ forza al Partito Democratico, sui territori e in Parlamento. Un Partito Democratico che è garanzia di realizzazione dell’Agenda Draghi e che da oggi è il perno di un centrosinistra largo e riformista su cui costruire una proposta forte per il governo del Paese nel 2023 e per le Amministrative a L’Aquila nel 2022”.

“In Abruzzo”, conclude Pezzopane, “sono andate molto bene le nostre candidate e i nostri candidati, e il Partito Democratico è il primo partito. Il centrodestra di Marsilio arranca, nonostante la ossessiva gestione del potere. Vincono in molti piccoli Comuni sindache e sindaci con liste sostenute dal Pd e dal centrosinistra. Nei Comuni abruzzesi con oltre 15mila abitanti, sono stati straordinari i risultati di Russo a Francavilla e Menna a Vasto. Con Leo Marongiu a Lanciano si può combattere bene per continuare a ben governare Lanciano. A Sulmona il Pd ha fatto un ottimo lavoro diventando il primo partito dentro una coalizione allargata oltre il centrosinistra con i Cinque Stelle e un candidato sindaco, Gianfranco Di Piero, che ha saputo invertire i pronostici. A Roseto purtroppo il centrosinistra ha pagato le divisioni e rivolgo un abbraccio a Sabatino Di Girolamo. In queste due settimane continueremo il nostro lavoro a sostegno dei candidati e candidate del centrosinistra nelle città abruzzesi al ballottaggio. Con un Partito Democratico più forte, che a testa alta, con il centrosinistra e le liste civiche collegate, lavorerà per vincere. Auguri e buon lavoro ai sindaci ed alle sindache già elette”