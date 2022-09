Pezzopane: “Oggi la mia ultima votazione alla Camera: emozione e orgoglio”

L’Aquila. “Oggi è la mia ultima seduta alla Camera e farò l’ultima votazione. Proprio l’ultima. Ed anche in questo ultimo decreto ed in questa ultima votazione, portiamo a casa cose buone per il nostro territorio, conquistate con impegno e dedizione. Non nascondo l’emozione, nel salutare tutti e tutte. Anni straordinari e difficili ad occuparmi di mille cose e mille bisogni”.

Così la Deputata Stefania Pezzopane saluta la Camera dei Deputati, oggi aperta per l’ultima votazione della legislatura Decreto Aiuti.

“Oggi per l’ultima volta voto in Aula alla Camera. Sono stati anni difficili, impegnativi. Mancavano solo pochi mesi alla chiusura della legislatura, peccato non aver potuto completare il lavoro: soprattutto mi dispiace che si sia bloccato il percorso del Codice della Ricostruzione per il quale avevo lavorato tanto. È stata una esperienza bellissima. Sono onorata di aver rappresentato il nostro meraviglioso paese l’Italia, l’Abruzzo, L’Aquila. Grazie per avermi sostenuta e per aver avuto fiducia in me. Per parte mia anche in questo decreto sono stati portati avanti progetti ed iniziative per la nostra gente: norme sulle aree terremotate, internalizzazione INPS e Superbonus sono quelle a cui tenevo di più ed alle quali ho dedicato anima e corpo. Adesso è ora di andare, mi aspetta il bus a Tiburtina per tornare a casa . E torno soddisfatta per il lavoro fatto, carica di idee per cose nuove”.