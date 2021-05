Pezzopane: “Da martedì importanti misure per l’economia”

L’Aquila. Stefania Pezzopane, dell’ufficio di presidenza del Pd alla Camera sul decreto Sostegni, ha dichiarato misure importanti per l’economia: “Tra le misure fortemente volute dal Pd segnalo la proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti così come lo stanziamento di consistenti risorse contro la povertà e l’emarginazione sociale. A sostenere tre milioni di imprese, autonomi e professionisti ci saranno, dopo quelli dei mesi scorsi, nuovi ristori, nuovi contributi a fondo perduto per un ammontare di oltre undici miliardi di euro. Un’altra somma notevole – pari a cinque miliardi – sarà investita nella sanità a partire dall’acquisto di vaccini e farmaci contro il coronavirus. Tra le misure previste dal decreto c’è anche la proroga del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza a cui verranno destinati rispettivamente un miliardo e 1,5 miliardi di euro. Risorse importanti andranno al turismo invernale e non solo, così come alla cultura, alla scuola, agli enti territoriali. Sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Per far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020-2021, è stato istituito un Fondo con una dotazione di settecento milioni di euro per il 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. È stato raggiunto anche un punto di intesa sulla questione della cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali. Positivo aver introdotto un limite di reddito e un arco temporale definito. Certamente la crisi economica e sociale che il Paese sta affrontando è grave e le misure necessarie non si esauriscono con quelle contenute nel decreto Sostegni. Non a caso, ai trentadue miliardi di euro distribuiti da questo decreto, con un nuovo scostamento di bilancio si stanno per aggiungere circa quaranta miliardi del decreto Sostegni-bis in preparazione e su cui lavorerò per inserire altre misure utili”, ha concluso la parlamentare abruzzese.