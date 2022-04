Il contingente aeronavale tra l’altro, oltre ad offrire il proprio supporto alle altre Forze di Polizia per specifiche attività delegate dalle Autorità Giudiziarie, svolge, su disposizione delle Questure, servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, mentre in ambito sovranazionale coopera con l’Agenzia di Frontiera e Costiera Europea, Frontex, per assicurare, soprattutto grazie alla professionalità delle risorse umane impegnate, una sorveglianza attiva dei confini marittimi e un intenso scambio informativo a livello mondiale.

“Oggi – afferma il Vicepresidente Pettinari al termine della visita – ho voluto ringraziare la Guardia di Finanza per l’impegno profuso in tutti i campi, anche nel ruolo di Forza di Polizia in mare che, vantando una flotta moderna e tecnologica, e personale altamente qualificato, ogni giorno lavora concretamente per migliorare il territorio pescarese nell’interesse della legalità in ogni sua forma. Un principio che si sposa perfettamente con quella che è la mia visione di Paese e dell’istituzione che oggi ho rappresentato”, conclude.