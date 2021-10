Pettinari richiama Marsilio su puntualità in consiglio, il presidente: “Smettila pagliaccio” (VIDEO)

L’Aquila. Scontro in aula in consiglio regionale, oggi, all’Aquila, tra il consigliere del M5S Domenico Pettinari, vicepresidente del consiglio regionale e il presidente della regione Marco Marsilio.

Nervi tesi in consiglio regionale nella prima seduta dopo le elezioni amministrative in 72 comuni abruzzesi, sia in seno alla maggioranza, in particolare per dissidi tra Fdi e Lega e per la mancanza del numero legale di 16 consiglieri, sia tra il centrodestra e le opposizioni di centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle.

Lo scontro più acceso è andato in scena quando nel pomeriggio alla ripresa dei lavori il consigliere pentastellato Domenico Pettinari ha attaccato, per l’ennesima volta, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, di Fdi, appena arrivato in aula come 16/o consigliere per assicurare il numero legale: “finalmente è arrivato il presidente, stiamo qui dalle 11. Lei deve stare in aula, è il presidente di questa regione, è pagato per stare in aula, qui non stiamo scherzando” — ha tuonato Pettinari. “Pagliaccio – ha replicato più volte Marsilio – non devo rispondere alle interrogazioni, rispondono gli assessori, io so dove devo stare”. Pettinari ha quindi risposto: “Lo dica agli abruzzesi pagliaccio”.

I due, nonostante il tentativo del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Fi, di “ripristinare il garbo”, hanno continuato a litigare ad alta voce l’uno di fronte all’altro minacciandosi a vicenda di andare in tribunale.

Alla critica a Marsilio si è unito il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci. In mattinata, la seduta era cominciata con l’esame di interrogazioni e interpellanze. Poi, la prima sospensione per approvare, in commissione Bilancio, provvedimenti legati a staziamamenti a favore di Abruzzo Engineering, società in House della Regione Abruzzo, licenziati successivamente dall’assemblea. In quella sede ci sono stati dissidi in seno alla maggioranza con il consigliere regionale di Fi Mauro Febbo che, pur smentendo la circostanza all’ANSA, ha lasciato i lavori della

commissione e non ha partecipato alla seduta del Consiglio, costringendo Marsilio a rientrare precipitosamente

in aula. Questo dopo che la riunione era stata sospesa nuovamente per la mancanza del numero legale (15

consiglieri), la cui verifica era stata chiesta dalle opposizioni e contestata dalla maggioranza.

In apertura di seduta, il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, ha stigmatizzato il fatto che due consiglieri regionali di maggioranza hanno partecipato alla seduta in modalità da remoto. Per divergenze tra Lega e Fdi non è stata esaminata la modifica alla riforma della protezione civile nella parte legata alle responsabilità che erano ascritte al capo dipartimento regionale e che ora saranno spostate sulle spalle del direttore dell’agenzia di protezione civile.

“Io mi sono limitato a richiamarlo alla presenza in aula e lui, per tutta risposta mi dà del pagliaccio ripetutamente”, ha scritto poi sui social Pettinari, “per me un Presidente di Regione dovrebbe essere sempre presente ai lavori d’aula a maggior ragione quando la sua assenza costringe alla sospensione dei lavori”.

Il video

Il commento del Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi

“Il comportamento vergognoso inscenato quest’oggi dal Presidente Marsilio, che si è lasciato andare ad attacchi scomposti e inaccettabili nei confronti del collega Domenico Pettinari, è l’ennesima brutta pagina che il centrodestra scrive nel corso dell’attuale legislatura. Non è accettabile che il Presidente di Regione Abruzzo si permetta di rivolgere determinate parole nei confronti di chi, nella piena funzione del proprio ruolo all’interno dell’assise, si limita a segnalare le assenze in aula tra i banchi della maggioranza, col conseguente rischio della caduta del numero legale. Un comportamento che mette alla luce del sole tutto il nervosismo che cova all’interno di un centrodestra diviso su qualsiasi provvedimento e che rischia di bloccare definitivamente la nostra regione in un momento determinante per la ripresa dopo l’emergenza Covid. Invito il Presidente Marsilio ad avere maggiore rispetto non solo dei componenti del Consiglio regionale, ma anche dei cittadini abruzzesi, che rappresenta in ogni momento della sua attività istituzionale e non istituzionale, anche quando i risultati delle elezioni non sono soddisfacenti o non riesce a tenere unita una coalizione sempre più allo sbando”.

Centrosinistra, solidarietà a Pettinari: “Vergognosi insulti e minacce del governatore”

“Nella seduta odierna di Consiglio regionale, dopo due lunghi mesi di pausa dai lavori a causa della mancanza di provvedimenti da portare all’attenzione dell’assise, si è consumata una brutta pagina per l’immagine di questa regione”.

Così in una nota i consiglieri regionali di centrosinistra esprimiamo “solidarietà al collega Pettinari che in aula ha infatti subito un pesante e reiterato attacco dal presidente Marsilio con lo scopo di trascinarlo nella rissa, fargli commettere qualche gaffe, infine di intimidirlo per ridurlo al silenzio”.

“Pettinari dal canto suo aveva semplicemente stigmatizzato le ripetute assenze dall’aula di Marsilio, una consuetudine che questa volta avrebbe causato la mancanza del numero legale in aula e che aveva già costretto il presidente del Consiglio a ritardare la ripresa dei lavori – continua la nota -. La reazione di Marsilio, spropositata nei toni e nei modi, forse dettata dal nervosismo per i recenti risultati elettorali amministrativi in Abruzzo e in Italia, ha costretto l’aula ad assistere a una brutta pagina di politica istituzionale: agli insulti sono infatti seguite le minacce esplicite e vergognose. L’assise regionale neanche nei confronti ben più aspri del post sisma aveva dato un’immagine così scadente del ruolo che riveste”.

Leggi anche: