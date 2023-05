Pescara. Il 22 maggio alle 10, nel Palazzo del Governo di Pescara, verrà sottoscritto il protocollo di intesa per l’educazione alla legalità, alla cittadinanza, alla Costituzione teso a promuovere ed organizzare iniziative congiunte rivolte agli studenti in occasione delle seguenti giornate commemorative:

Giorno della Memoria (mese di gennaio);

Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo e Giorno del Ricordo (mese di febbraio);

Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie (mese di marzo);

Giornata Mondiale della Terra (mese di aprile);

Giornata della memoria della strage di Capaci (mese di maggio);

Giornata della memoria della strage di Via D’Amelio (mese di luglio);

Giornata con cerimonia di consegna del Premio Borsellino (mese di ottobre).

Il protocollo, che si innesta in un quadro organico di collaborazione inter-istituzionale, vedrà come parti firmatarie la Prefettura, la Giunta regionale, il Consiglio regionale, il Comune di Pescara, la Provincia di Pescara, la Corte d’Appello dell’Aquila, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, l’Associazione nazionale magistrati – Regione Abruzzo e il referente del Premio nazionale Paolo Borsellino.