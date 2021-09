Pescara: Patrimonio minerario dismesso, il 6 settembre la conferenza stampa

Pescara. Si chiede attenzione per il patrimonio minerario dismesso e i gruppi consiliari in Regione Abruzzo – Partito Democratico, Abruzzo in Comune, Legnini Presidente e Gruppo Misto, presentano il progetto di legge per utilizzo e valorizzazione. La conferenza stampa si terrà lunedì 6 settembre 2021 alle ore 11, presso la sala “Corradino d’Ascanio” del Consiglio Regionale – (sede piazza Unione, terzo piano). Al fine che la proposta di legge “Disposizioni per l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”, possa essere attenzionata. Si confida nella presenza degli organi d’informazione.