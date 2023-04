Pescara. Parte la maratona di lettura più bella e coinvolgente d’Abruzzo. Pescara Leggiti Forte nasce grazie a un progetto per promuovere la lettura del Comune di Pescara, reso possibile dalle idee e dal motore dell’Ads Movimentazioni e con il sostegno economico del Centro per il libro e la lettura tramite l’avviso “Ad alta voce” 2020. Venerdì 21 e sabato 22, una vera e propria catena umana di lettori darà vita a una sfida senza precedenti: 24 ore di lettura, 100 libri in 100 posti simbolici della città.

“Abbiamo concepito la città come unico scenario della maratona e cercato 100 luoghi vivi, dove incrociare persone, attività, movimento, perché è così che vogliamo intendere la missione di leggere – dichiara Luisa Del Greco, presidente di Movimentazioni Aps, motore della due giorni di lettura – Il risultato è stato stupefacente: abbiamo avuto la disponibilità dei luoghi più imprevedibili e impensati, si apriranno le porte dei luoghi della cultura, ma anche quelle del lavoro, abbiamo radunato tutti gli spazi letterari, dalle librerie ai musei, alle biblioteche, ma ci sono anche locali, piazze, scuole, mercati, negozi, parchi.

Per la prima volta in Italia le Poste italiane nella sede di Pescara centrale ospiterà la lettura, un primato che ci onora ma non ci stupisce, perché la cultura apre le porte, anche le più insolite e noi ci crediamo fermamente. Si tratta di un percorso che arriva da mesi di lavoro, che mette insieme formazione e sperimentazione e che farà spettacolo attraverso i brani scelti che hanno attinenza anche con i luoghi o con chi li frequenta, nonché attraverso chi li leggerà e gli spazi che diverranno lo straordinario sfondo di un evento unico, raro e, speriamo, virale! Dunque: si comincia dalla Sala Consiliare del Comune di Pescara, la chiusura ufficiale ci sarà sabato alle 10 da Barbuscia con gli studenti e sul tema della sostenibilità, ma c’è un “post-lectum” al Conservatorio Luisa d’Annunzio che sabato alle 18 aprirà il concerto programmato con un brano letto, prima che musicato. C’è un bel carico di emozioni, insomma, per cui ringraziamo tutti e invitiamo tutti a partecipare, dunque: Pescara, leggiti forte! Stiamo arrivando”.

Vedemecum per lettori. Vai nel luogo scelto per la lettura. Documenta la tua presenza con foto e un breve video. Posta sui tuoi social taggando su Facebook @movimentazioni e su Instagram @libreriaprimomoroni e mettendo gli hashtag: #pescaraleggitiforte #comunedipescara #movimentazioni #libreriaprimomoroni

In questo modo la tua esperienza e quella degli altri lettori sparsi sulle 100 tappe della maratona, avrà la massima visibilità e condivisione.

100 luoghi per 100 letture. Sala Consiliare Comune di Pescara, Biblioteca Di Giampaolo, Cimitero Colli, Cimitero San Silvestro, Mediamuseum, Sede On The Road, Stadio Cornacchia, Libreria Naturista, Ex Palazzina Urban (CPIA) Nello Spazio “Outreach, Quartieri Senzienti”, Bar Marconi, Scuola Secondaria di 1°grado ” Rossetti”, Negozio Core Shop, Salumeria Nunzio, Mercato Rionale Colli, Parco Villa Sabucchi, Forno Paris, Museo Casa Natale G. D’Annunzio, Auditorium Cerulli, Anfass, Scuola Primaria Ennio Flaiano, Cittadella Della Caritas, Il Ritrovo Del Parrozzo, Biblioteca D’Annunzio, Faieta Fiori, Poste-Sede centrale, Casa arcobaleno, Libreria Primo Moroni, Teatro Cordova, Caffetteria pasticceria Roma, Teatro Florian, Carcere San Donato, Società Energia, Università D’annunzio, Radio Isav, Madonnina Del Porto , Ponte del mare, Radio Speranza, Agbe, Ubik Pescara, Don Orione, Museo Delle Genti d’Abruzzo– Bagno Borbonico, Dolci Sport, Pesciolillo, Centro Sociale Piazza Grue, Radio Città , Stazione centrale, Stazione Autobus, Scuffia (circolo velico), Museo Dell’800, Fondazione Summa, Biblioteca Falcone e Borsellino, Piazza Sacro Cuore,Farmacia Mignella, Terra mia, Gioielleria D’Emilio, Mondadori Pescara, Imago Museum, Parco Caserma di Cocco, Piazza Salotto, Nave di Cascella, Negozio Premier, Milonga Vintage, Scuola Macondo, Chiesa Visitazione Di Maria, Iervese Bici, Fondazione PescarAbruzzo, Caprice, Villa De Riseis, CFU “Circolo Universitario”, Ciclofficina, i Giardini del Thé, Legambiente Sede Pescara, Dopolavoro Ferroviaro, Cinema Massimo , Il Cantiere, Aeroporto, La chitarra antica, Molo Trabocco “IL Gabbiano”, Piazza Garibaldi, Futuro Imperfetto, Corso Manthoné, Piazza Muzii, Piazza Unione, Ponte di Ferro, Scumm, Gelateria De Oro, Arbiter Bibendi, Carrefour, Parco di Colle del Telegrafo, Le Stanze Di Bruno, Bar dei Pini, Pineta Dannunziana, Biblioteca Ospedale, Centro Sociale Alessandrini, Aurum, Barbuscia auto, the Urban box, Piazza Rizzo, Protezione civile c/area accoglienza 01, Kingline, nautica cala del cigno, ANPI c/la scuola 11 febbraio ’44, Vigili del Fuoco, Conservatorio Luisa d’Annunzio.