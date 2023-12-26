Pescara. Sarà Remo Croci, noto volto di Mediaset, ad inaugurare domani 27 dicembre alle ore 17, presso il Circolo Aternino di Pescara, la terza edizione di Pescara in arte, la kermesse culturale curata dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone ed organizzata da Endas Abruzzo, presieduta da Simone D’Angelo, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Pescara.
Per l’occasione, dopo i saluti del sindaco Carlo Masci e dell’assessore alla Cultura Maria Rita Carota, Remo Croci presenterà il suo ultimo libro, Lampo, Arturo e le tele, colloquiando con Pasqualone che a seguire presenterà il libro di Vera Iole Delle Monache, Il piccolo Borgo Le casette, ed il libro di Domenico Milillo, Pinuccio ed il profumo di pane fresco.
A fare da cornice le opere dell’artista Vanessa Di Lodovico, che inaugurerà con un evento multisensoriale la sua mostra il 29 dicembre alle 17.
“La creatività è un aspetto sacro della vita dell’essere umano” dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota, “poter creare qualcosa dal niente con consapevolezza è unico
della nostra specie e molto probabilmente il solo immaginare di poterlo fare ha aiutato la nostra evoluzione.”
“L’iniziativa ha lo scopo di favorire la libertà d’espressione”, aggiunge Simone D’Angelo, presidente ENDAS Abruzzo “e vuole essere l’occasione per un nuovo impulso alle attività commerciali vicine,
così da attirare quanta più utenza possibile ed aprire la rete commerciale a nuove forme di intrattenimento e di diffusione dell’arte e della cultura, con iniziative nobili, educative ed artistico-culturali.”
“Anche quest’anno un mix di arte e letteratura per un fine inizio anno all’insegna della cultura” conclude il curatore Massimo Pasqualone. La partecipazione alle attività è gratuita.