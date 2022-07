Pescara immersa nelle “Visioni d’Abruzzo”: stasera film, spot e corti in scena al porto turistico

Pescara. Settima arte sotto le stelle: si chiama Visioni d’Abruzzo e porta in scena, nell’ambito dell’edizione 2022 del Premio Flaiano, al porto turistico di Pescara per Estatica, una selezione di alcune delle produzioni più significative di autori abruzzesi del cinema e dell’audiovisivo. È la rassegna organizzata da CNA Cinema Abruzzo in programma stasera. “L’iniziativa, nata da una proficua collaborazione avviata quest’anno con il Premio Flaiano, e che speriamo nei prossimi anni si possa replicare e potenziare”, spiega il presidente regionale di Cna Cinema Abruzzo Stefano Chiavarini, “prevede la proiezione di opere audiovisive realizzate da autori e case di produzione abruzzesi. Autori che hanno avuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, come avvenuto al Festival di Cannes o al Premio David di Donatello. Nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze presenti nella regione, affinché si sensibilizzi l’opinione pubblica locale sul potenziale artistico e produttivo di questi professionisti dell’audiovisivo: una dimostrazione che il cinema di qualità si può realizzare anche al di fuori della Capitale e dei grandi centri”.

Stasera, dalle 20,30 (prezzo unico di 3 euro per biglietto d’ingresso, 5 euro per coppie) proiezione di trailer, film, spot, videoclip e cortometraggi. La serata, presentata da Walter Nanni, vede in scaletta il cortometraggio “Torino 78” di Francesca Florindi (IFA Academy Pescara); il cortometraggio “This is Fine” di Gianmarco Nepa; il trailer film “Serendip” di Marco Napoli, prodotto da Antonio Di Leonardo; il trailer film “Lupo + Agnello” di Giuseppe Schettino; lo spot “Mama” di Walter Nanni; il trailer film “Reverse/Killer selfie” di Mauro John Capece; il cortometraggio “Lusi” di Lorenzo Pallotta; il trailer film “Carne et ossa” di Roberto Zazzara; il videoclip “Dormo poco e sogno molto” di Paolo Santamaria; il trailer film “Il segno del perdono” di Marco Zaccarelli; il trailer film “Tsa – Il teatro racconta” di Gianfranco Di Silvestro; il trailer film “Happy new year Jim” di Andrea Gatopoulos; il trailer film “Eva” di Rossella Inglese; il cortometraggio “Diorama” di Camilla Care (nomination David 2022); il film “Decumano Maximo” di Alessio Consorte.