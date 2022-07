Pescara, il 20 luglio arriva il primo treno Unitalsi della stagione pellegrinaggi 2022

Pescara. Il prossimo 20 luglio alle ore 13.30 arriverà alla stazione di Pescara il primo treno Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) della stagione pellegrinaggi 2022, partito dalla Puglia e diretto a Lourdes.

Sarà un momento importante per tutta l’Associazione perché sintetizzerà e darà ulteriore concretezza e coraggio al percorso che tutti stiamo facendo per riprendere il grande cammino dei pellegrinaggi unitalsiani in treno, aereo e autobus.

Il pellegrinaggio in treno del 20 luglio sarà un pellegrinaggio per testimoniare la pace, pregare per la pace e chiedere a tutti un impegno di pace.

Oltre Pescara, sono coinvolte, durante il percorso del treno, anche le stazioni di Ancona e Cattolica, dove volontari e ammalati accoglieranno il treno e gli amici pugliesi con alcuni momenti di aggregazione e testimonianza e con la consegna di un simbolo di pace decorato che sarà poi portato alla Grotta nella preghiera per la pace che il pellegrinaggio celebrerà a Lourdes.

Interverranno, a questo momento di festa dal significato molto forte in questo periodo, Sua Eccellenza Mons. Valentinetti Arcivescovo della diocesi di Pescara-Penne e il sindaco di Pescara Carlo Masci, alcuni Consiglieri della Sezione Abruzzese e tutti coloro che vorranno unirsi all’Unitalsi in questo evento di festa e di pace.