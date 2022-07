Pescara, Fd’I: “Città rinata grazie all’ottimo lavoro svolto”

Pescara. “Pescara ha cambiato passo, lo dicono i fatti, i numeri turistici e il grande appeal che la città ha conquistato anche come location ideale per concerti ed eventi di rilievo. Un incipit che attesta i risultati importanti raggiunti in questi primi tre anni di governo di centrodestra e del sindaco Carlo Masci, soprattutto nelle ultime settimane in cui l’amministrazione comunale è riuscita a cogliere obiettivi fondamentali, anche in sinergia con la Regione Abruzzo, vedasi il progetto di riqualificazione del ‘Ferro di cavallo’, l’abbattimento dei palazzi in via Lago di Borgiano, il progetto sull’area di Risulta, e più in generale sul profilo dell’immagine e del fascino della città” così, in una nota congiunta, il capogruppo in Consiglio regionale, Guerino Testa, e i coordinatori provinciale e cittadino Stefano Cardelli e Roberto Carota.

“Siamo fieri di come tale rinascita veda il forte contributo del gruppo consiliare di FdI e dall’assessore al Commercio, Turismo e Grandi Eventi, Alfredo Cremonese, che sicuramente è tra i più attivi dell’amministrazione e tra i più apprezzati dai cittadini. Gli ultimi due anni di consiliatura dovranno essere caratterizzati dalla medesima grinta ed incisività ed è necessario continuare a lavorare con tutto il centrodestra che, coeso, ha avuto una marcia in più per battere il centrosinistra. Naturalmente l’azione amministrativa è sicuramente perfettibile e noi siamo pronti a qualsiasi confronto per continuare a migliorare la nostra città e ad elevare il benessere dei nostri concittadini. L’attrattività di Fratelli d’Italia, anche in termini di consensi, ci responsabilizza, vogliamo garantire l’armonia all’interno del centrodestra e siamo pronti ad incentivare il dialogo che è la vera forza del partito a cui apparteniamo” concludono Testa, Cardelli e Carota