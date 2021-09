Pescara e l’Abruzzo per 2 giorni capitale dell’economia italiana, Marsilio: “Parte sfida a mondo post covid”

Pescara. “Il nostro è un legittimo orgoglio: per due giorni Pescara e l’Abruzzo saranno una capitale dell’economia italiana”. Lo ha detto all’Ansa il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio all’apertura di ‘Abruzzo Economy Summit’, kermesse patrocinata in primis dalla Regione Abruzzo che raccoglierà all’Aurum di Pescara decine di interventi sugli orizzonti che atttendono non solo la regione ma il paese intero. Amministratori, politici, dirigenti, manager, imprenditori: da Bernardo Mattarella, ad di Mediocredito, a Piero Cipollone, vicedirettore di Banca d’Italia, passando per Vera Fiorani di Rfi, Gabriele Gravina presidente Figc, Giancarlo Abete di Fidimpresa, Giovanni Legnini commissario alla ricostruzione e con l’intervento del ministro Giancarlo Giorgietti previsto per domanji mattina durante i lavori. Pnrr, infrastrutture, credito, zes, rischi e oppportunità di una ripresa.

“In senso di questa due giorni”, ha proseguito Marsilio, “è quello di riflettere sulle occasioni che abbiamo davanti, sul mondo nuovo che abbiamo dopo il covid, cosa proteggere, come sfruttare le novità, e tutti gli oratori sono stati scelti per le loro competenze e non per le loro appartenenze. C’è da capire bene le dinamiche che ci aspettano, e siamo tutti consapevoli che il mondo che ci aspetta non è quello di prima. In Abruzzo – ha concluso Marsilio – stiamo parando i colpi e pur consapevoli che abbiamo perso il 9% di pil con 9 mila posti di lavoro andati in fumo, siamo anche coscienti che si vede un po’ di luce: secondo il rapporto Svimez ci sono segnal positivi. Forse chiuderemo il 2021 con un +6% di pil e sentiamo la fiducia del mercato. Ma siamo anche consapevoli”, ha concluso il governatore, “delle disuguaglianze specie nei confronti del mercato del lavoro verso i giovani e le donne”.