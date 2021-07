Pescara: domani la premiazione di “Ecoboat race 2021”

Pescara. Eventi sostenibili sulla costa della città d’Annunziana, nel cuore dell’estate 2021. Mentre prosegue l’attività dell’area stand, appuntamento domani domenica 4 luglio alle 18 nel padiglione Becci del Polo espositivo del Marina di Pescara, per la premiazione di Ecoboat race, all’interno di Ecomob, punto di riferimento per il centro sud Italia per tutto ciò che ruota intorno a scelte alternative di mobilità. Fra gli eventi di avvicinamento ad Ecomob, nei giorni scorsi sempre a Pescara, la prima edizione di Ecoboat race, la prima eco-regata organizzata lungo la costa adriatica, curata da Ecolife nell’ambito di ‘Fest’ambiente mare’ di Legambiente. Il progetto ha coinvolto alunni delle scuole secondarie di secondo grado abruzzesi che hanno costruito eco-zattere con le quali si sono sfidate in maniera non agonistica nello specchio di mare a Pescara.

Domani seguiranno le premiazioni: le eco-ciurme e le rispettive scuole che hanno aderito al progetto, dando via ad uno dei duelli più green della storia, verranno premiate dai partner istituzionali e dagli sponsor del progetto. La cerimonia verrà presentata da Marco Papa, all’insegna di una regata folle e divertente. Ecomob è in compartecipazione con la Camera di Commercio industria e artigianato di Chieti-Pescara, con l’alto patrocinio di ministero della Transizione ecologica, Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura, Cna Abruzzo, Automobile club Pescara, Confcommercio Pescara, Federalberghi, Balneraria servizi. Sponsor: Mario De Cecco Dynamic workwear, Edimac macchine industriali, Helbiz. Partner tecnici: Legambiente, Vaielettrico, Fiab, Modus, Washart. Media partner, Velò, Radio Delta 1. Evento associato Asvis, affiliato Endas.