Pescara. Grande partecipazione alla prima giornata del Torneo dell’Amicizia, organizzato nell’abito del progetto “Calciosociale in Abruzzo”, finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è svolto il 25 marzo, ospite della Gladius 2013 ASD presso il campo sportivo Antonio Donati di Pescara.

A proporre le iniziative progettuali è l’ASD Pescara’s Promotion, meglio conosciuta con il marchio Blaster Sport, che ha coinvolto minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni con l’intento di creare un processo di dinamismo culturale e sportivo tra la comunità educante, i genitori, il terzo settore, le agenzie educative e i rappresentanti istituzionali, per diffondere la cultura di valori ispirati all’integrazione, alla tolleranza e alla convivenza pacifica dentro e fuori dal campo sportivo.

No Content Available

“L’obiettivo del progetto è di contrastare ogni forma di discriminazione” dichiara il presidente della Pescara’s Promotion Simone D’Angelo, “in particolare focalizzando l’attenzione sulla xenofobia e i discorsi dell’odio, favorendo la costituzione di un’alleanza educativa accessibile e aperta, anche ai tanti che vivono in quartieri difficili della nostra città”. Anche il Sindaco di Pescara Carlo Masci è intervenuto al campo Donati per dire NO al razzismo, invogliando i ragazzi a praticare lo sport come forma di aggregazione sociale e culturale.

“Il razzismo – sottolinea l’assessore allo Sport Patrizia Martelli – si combatte attraverso molteplici iniziative e una delle armi più potenti è sicuramente quella dell’amicizia, un sentimento capace di aggregare senza chiedere nulla in cambio se non la condivisione degli stessi sogni”.

Molto apprezzate e significative le parole del Generale Domenico Trozzi, che ha parlato di legalità ai giovani atleti ricordando il suo rapporto con Giovanni Falcone ed altre vittime della mafia.

I bambini sono scesi in campo accompagnati dai loro genitori, educatori e allenatori, disputando le loro partite in un clima di amicizia e di allegria. Oltre alle medaglie di rito, sono state consegnate le piantine preparate dai ragazzi speciali de La Nave Società Cooperativa Sociale. I partner del progetto sono: Istituto Comprensivo Pescara 1, Fondazione Caritas Pescara, Comune di Pescara, Pro Calcio Italia ASD, Insieme per Marika ASD, ENDAS Abruzzo APS e Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva.