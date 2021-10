Pescara: concluso l’atteso torneo “Matti per il calcio”

Pescara. L’atteso torneo di calcio a cinque si è concluso ieri nel pescarese e ha avuto come protagonisti degli sportivi seguiti dai centri di salute mentale. In questa iniziativa sono stati coinvolti anche gli operatori sanitari, i medici e gli infermieri. L’assessore Comunale Nicoletta Di Nisio, compiaciuta dell’iniziativa Uisp (Unione italiana spot per tutti), ha così asserito: “Assistendo alle gare mi sono resa conto di persona di come non ci siano ‘diversità’ tra persone sane e malate o tra normali e diverse”. Ad evento conclusivo, tutte le squadre sono state premiate con una coppa rigorosamente uguale come dimensione, cambiando esclusivamente la targhetta con la classifica appropriata. Sono stati premiati anche il capocannoniere e il miglior portiere del torneo. A tutti è stata consegnata una medaglia ricordo. Di seguito la classifica: quarto posto Csm Pescara, terzo posto Filadelfia Giulianova, secondo posto Centro diurno Val Vibrata e primo posto Percorsi Pescara. La Uisp Abruzzo e Molise, una realtà sportiva che opera da anni per favorire la socializzazione, l’integrazione e la realizzazione di grandi e/o piccoli successi per essere protagonisti attivi all’interno del vasto e diversificato mondo dello sport ha organizzato, in collaborazione con l’assessore alle politiche per la disabilità, ascolto del disagio sociale, associazionismo sociale del comune di Pescara Nicoletta Di Nisio, il progetto “Matti per il calcio”, un evento tanto atteso da tutti gli utenti dei centri di salute mentali coinvolti, operatori e familiari.