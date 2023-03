Pescara. Dopo la sconfitta di ieri a Messina il Pescara è tornato ad allenarsi in mattinata in Sicilia per preparare la gara di domenica all’Adriatico con la Turris. Attivazione, gradoni e partitelle a campo ridotto a uno e due tocchi ad alta intensità. A bordo campo Tommaso Cancellotti, in attesa di esami strumentali dopo l’uscita anzitempo di ieri nella partita contro il Messina.

Nel pomeriggio previsto il ritorno a Pescara con volo Catania-Roma e successivo spostamento in pullman, con rientro in città in prima serata. Domani prevista doppia seduta di allenamento allo Stadio ‘Ughetto Di Febo’ di Silvi Marina. Per la gara di domenica tornerà a disposizione dopo la squalifica Rafia.