L’Aquila. “La Regione Abruzzo, su mia proposta e con forte sostegno del Presidente Marco Marsilio, ha inserito nella Legge di assestamento lo stanziamento di 300 mila euro per promuovere iniziative in sinergia con le attività legate al Giubileo 2025.”

Lo annuncia Roberto Santangelo, assessore regionale con delega ai Beni e alle Attività culturali, che aggiunge:

“La Perdonanza Celestiniana, primo Giubileo della storia e patrimonio immateriale Unesco, è un momento di condivisione sociale importante per la comunità aquilana e abruzzese e la visita di Papa Francesco nel 2023, durante la quale ha presieduto il solenne rito di apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, ha segnato un momento cruciale per la valorizzazione del significato più autentico dell’evento civile e religioso, aprendo la strada per un percorso condiviso in vista del Giubileo 2025”.

Concludendo l’assessore Santangelo rimarca la collaborazione tra Roma e l’Abruzzo:

“Il rapporto sinergico tra le Istituzioni e gli Enti culturali della Capitale con l’Abruzzo dura già da tempo, agevolato anche dalla vicinanza geografica, e il

Giubileo 2025, per le sue origini storiche che affondano nell’identità stessa della città dell’Aquila, offre un’occasione programma di iniziative per promuovere Un culturali condivise.

L’assessorato ai Beni, attività culturali e si spettacolo è pronto ad avviare una progettualità storica, artistica e religiosa insieme alla Capitale per far Sì che il pressagi venia ile ciclistimi alla memoria il Bolla Celestiniana, restituendo completezza alla storia culturale del Giubileo”.