Percorsi Micaelici, tra culto, arte e storia: il 29 settembre convegno interregionale

Pescara. In occasione della festa di San Michele Arcangelo 29 settembre 2021 l’Associazione Sulle ali di San Michele; I Cammini antichi e moderni ha organizzato un convegno dal titolo: Percorsi micaelici tra culto, arte e storia in collaborazione con il Comune di Mesagne, il Comune di Ostuni ed il Gal Alto Salento 2020 presso l’Auditorium del Castello di Mesagne.

L’intento è quello di delineare e focalizzare le vie micaeliche esistenti in Italia e in Europa tra Oriente e Occidente per cercar di valorizzare le risorse locali e non e il patrimonio culturale-artistico-religioso al fine di creare nuove opportunità di sviluppo e di promozione della cultura e del turismo religioso, creando una rete di relazioni, sinergie e iniziative, che riguardano l’Abruzzo, il Molise, la Puglia, regione capofila di questa iniziativa, che vede nel Santuario del Gargano il punto di riferimento per eccellenza.

Intorno alla figura di San Michele è possibile approfondire e diffondere la conoscenza del territorio, la storia, la cultura, l’arte, il culto legato alle vie della transumanza tra l’Abruzzo e il Tavoliere delle Puglie, analizzando chiese, eremi, grotte e iconografie dell’Arcangelo, presenti nelle regioni italiane, in particolare nell’area adriatica, ma anche nei confini orientali ed europei. Questi luoghi di culto, immersi in un contesto ambientale di qualità, hanno le caratteristiche necessarie per poter dare adito alla nascita di un turismo multiforme e diffuso, recuperando le radici di un passato e di popoli soggetti nel corso dei secoli all’influsso greco, romano, sannitico, bizantino, cristiano, islamico, longobardo.

L’Associazione Sulle ali di San Michele Arcangelo: I Cammini antichi e moderni mira ad ottenere il riconoscimento da parte del Consiglio d’Europa dell’itinerario culturale, che corre lungo l’asse immaginario che parte dall’Irlanda, attraversa l’Inghilterra, la Francia, la Val di Susa, Monte Sant’Angelo, Isola di Simi fino a giungere a Gerusalemme.Detti luoghi sono legati da vari secoli al culto dell’Arcangelo con varie derivazioni minori, ma con grande importanza per i numerosi monumenti di gran pregio storico, religioso che daranno modo di valorizzare e promuovere uno sviluppo turistico complementare.

Il Comitato tecnico scientifico organizzatore, presieduto dal Rev. Don Antonello Lazzerini, Cappellano militare della Polizia di Stato di Ancona, è composto da Pino Lofino, Presidente dell’Associazione culturale Sulle Ali di San Michele: i Cammini Antichi e Moderni, Angela Rossi, Domenico Mimmo Del Greco, Enzo Caforio, Elio De Francesco.

Apriranno i lavori:

Il Sindaco di Mesagne On.Antonio Matrelli e il Prof.Mimmo Del Greco

Intervengono

– Pino Lofino-Presidente dell’Associazione Sulle Ali di San Michele

Mimmo del Greco-Presentazione del Manifesto dell’Associazione

Mario Palmisano-Dirigente Scolastico dell’IISS Ferdinando

Gugliemo Cavallo -Sindaco di Ostuni

Enzo Iaia-Presidente dell’Alto Gal Salento 2020

Damiano Franco-Presidente del Gal Terra dei Messapi

ssa Angela Rossi-Presidente dell’Associazione ArteMind-Abruzzo-Chieti: Da Ercole a San Michele per le vie dei tratturi tra Oriente e Occidente

Oscar De Lena-Presidente Archeoclub-Molise-Termoli

Padre Enrico-Basilica Vergine Santissima del Carmelo

Marcello Carozzo Fotoreporter

Michele Piccirillo- Presidente Associazione Appia Traiana Francigena Onlus

Evelina Giordano-Founder di Ovunque Puglia

Rosanna Pucciarelli-Accademia delle Belle arti di Bari.

E’ prevista la partecipazione dei referenti per l’Abruzzo: Massimo Pasqualone, Critico d’arte e letterario, Presidente Irdi-Destinazionearte Paola Sabella-Segretario Generale Camera di Commercio di Messina- Lanciano; Luciana Notarfranco– Innerwheel Ortona, Luciano Caramanico– Ideatore del Cammino della Pace-Guardiagrele,; per il Molise: Oscar De Lena, Presidente Archeoclub-Termoli, Rocco Cirino Esperto dei tratturi-Campobasso, per il Lazio, Eugenia Tabellione, Docente e critico d’arte-Rieti.