Per l’Azzurra basket Lanciano prestigiosa collaborazione con Scaligera basket di Verona

Lanciano. Cresce l’Azzurra Basket Lanciano, anche a livello di opportunità offerte e di collaborazioni. E’ stato infatti appena siglato un accordo, si tratta di una nuova affiliazione, con la Scaligera Basket Academy, progetto che ha come obiettivo lo sviluppo della pallacanestro giovanile, attraverso la condivisione di principi, obiettivi e conoscenze.

La Scaligera Basket, nata nel 1951, ha scritto pagine importanti della storia della pallacanestro italiana ed europea.

“Una nuova presenza importante”, commenta la Scaligera Basket, “perché l’Azzurra è la prima società al di fuori del Veneto che aderisce all’Academy”.

“Siamo molto contenti di annunciare l’affiliazione dell’Azzurra Basket Lanciano”, dice Fabio Crivellaro, responsabile della Scaligera Basket Academy. Portiamo il nostro progetto al di fuori dei confini regionali: da parte nostra è uno stimolo per migliorare ed evolvere sempre più”.

Una connessione, quella tra le due società, che nasce da lontano. L’amicizia e la conoscenza tra il direttore sportivo gialloblù, Alessandro Frosini, e il General manager dell’Azzurra Basket, Marco Lombardi, risale ai tempi del settore giovanile della Scaligera, quando i due erano compagni di squadra. Così, adesso, Frosini e Lombardi, hanno messo in contatto le due realtà.

“Per noi è occasione di ulteriore crescita non solo come immagine collettiva ma soprattutto come arricchimento personale dei nostri atleti e allenatori”, dichiara il presidente dell’Azzurra Basket, Ezio Grappasonno. “Da ormai diverse stagioni sportive aggiungiamo alla nostra famiglia spunti importanti per continuare a portare avanti la nostra idea di sport, quella di educare attraverso il gioco. Voglio, con queste poche parole, ribadire tutti i nostri sforzi per far continuare a crescere, nei nostri piccoli e grandi atleti, quei valori di onestà, di amicizia e solidarietà che sono certamente indispensabili per diventare campioni nello sport e nella vita. Sono certo che questa collaborazione darà, alla famiglia dell’Azzurra Lanciano, quel lancio programmatico e di solidità che ci aiuterà a crescere ancora. Grazie infine al presidente della Scaligera e tutti i suoi collaboratori per questa magnifica opportunità”.