Roma. Poste Italiane comunica che in tutti i 472 uffici postali abruzzesi le pensioni del
mese di settembre saranno in pagamento a partire da lunedì 2.
Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di settembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto
di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I
possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare
in contanti dai 278 ATM Postamat della regione, senza recarsi allo sportello.
Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una
polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle
due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.
Per evitare assembramenti e tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i
pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane
privilegiando i giorni successivi ai primi.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare 06 45263322.