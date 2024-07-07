Penne. Una grande novità per l’Abruzzo e per Penne in particolare: sarà infatti il comune del pescarese a rappresentare il territorio regionale nell’edizione 2024/25 del prestigioso programma Rai “Il borgo dei borghi”.

“Con il sindaco Gilberto Petrucci avevamo condiviso la candidatura del capoluogo vestino per partecipare alla trasmissione – ha dichiarato Antonio Di Marco, presidente dell’associazione “I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise’ – e ci metteremo subito in azione per concretizzare la possibilità per Penne di essere eletto il borgo più bello d’Italia”.

Il concorso del programma televisivo della Rai “Alle falde del Kilimangiaro” è una straordinaria vetrina per raccontare le storie, le bellezze e i segreti delle migliaia di piccoli borghi italiani.

Penne è entrato a far parte dell’associazione “I borghi più belli d’Italia” nel 2011, terzo Comune della provincia di Pescara a entrare nell’esclusivo Club, dopo Abbateggio e Città Sant’Angelo.

Gli altri borghi che per il momento parteciperanno alla trasmissione, oltre a Penne appunto, sono Corenno Plinio (LC), Montechiarugolo (PR), Scarperia (FI), San Gemini (TR), Aieta (FG), Militello in Val di Catania (CT) e Ala (TN).

Ogni anno, dal 2013 a oggi, all’interno di Kilimangiaro, la trasmissione dedicata ai viaggi condotta da Camila Raznovich, 20 borghi, uno per regione, si sono sfidati a colpi di bellezze architettoniche, paesaggi mozzafiato ed eccellenze dell’artigianato e della gastronomia per ottenere la vittoria e l’anno prossimo toccherà dunque al comune di Penne tenere alto il nome dell’Abruzzo.

“Assieme agli altri comuni dell’associazione de ‘I borghi più belli d’Italia’ in Abruzzo e Molise – prosegue Di Marco – faremo un nuovo e avvincente lavoro di squadra mettendo in campo una strategia sinergica di rilancio turistico e culturale a sostegno di Penne che ci consentirà di raggiungere un gran numero di persone appassionate di viaggi e di turismo di qualità”, conclude.