Pd: in Abruzzo D’Alfonso alla Camera e Fina al Senato

Pescara. Il Pd in Abruzzo per il proporzionale alla Camera candiderà Luciano D’Alfonso, ex presidente della Regione e senatore uscente. Per il Senato via libera al segretario regionale Michele Fina.

Per l’uninominale al Senato c’è la proposta di Massimo Carugno (PSI). Per l’uninominale Camera Chieti ecco Elisabetta Merlino (PD), per Pescara-Teramo Luciano Di Lorito (PD), L’Aquila-Teramo Rita Innocenzi (Indipendente In quota Cgil). Gli altri nomi del proporzionale al Senato sono Stefania Catalano (PD), Ernesto Graziani (PD). Alla Camera Stefania Di Padova (PD), e Fabio Ranieri (Art. 1), oltre a Emma Zarroli (PSI).