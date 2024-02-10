L’Aquila. “Abbiamo depositato ufficialmente le quattro liste del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali del 10 marzo” Così dichiara Daniele Marinelli, segretario regionale Pd Abruzzo.
”Una squadra molto forte, che unisce continuità e innovazione, competenze ed energie, capacità amministrativa e apertura alla società civile.
Il principale patrimonio che mettiamo a disposizione dell’Abruzzo, a sostegno del nostro candidato presidente Luciano D’Amico, è la grande attitudine che le donne e gli uomini che candidiamo nelle liste del Partito Democratico hanno dimostrato nella loro vita e nella loro esperienza politica o amministrativa: essere in grado di mettere al centro le persone, risolvendo problemi, aprendo opportunità. Con le liste del Partito Democratico, con Luciano D’Amico, verso il voto del 10 marzo, per rendere l’Abruzzo una regione più forte, più equa, più giusta.”
PROVINCIA DI CHIETI:
Silvio Paolucci
Anna Bosco
Luigi Febo
Ernesto Graziani
Angela Cristina Lella
Elisabetta Merlino
Cristina Rapino
Chiara Zappalorto
PROVINCIA DI L’AQUILA:
Guido Angelilli
Lorenzo Berardinetti
Enzo Di Natale
Rita Innocenzi
Angela Marcanio
Marialisa Paolilli
Pierpaolo Pietrucci
PROVINCIA DI PESCARA:
Antonio Blasioli
Catia Ciavattella
Graziano Di Costanzo
Antonio Di Marco
Leila Kechoud detta Leila
Rita Silvaggi
Piernicola Teodoro
PROVINCIA DI TERAMO:
Sandro Mariani
Francesca Nardoni
Dino Pepe
Licia Petrella
Pamela Roncone
Rinaldo Seca
Robert Verrocchio