Pescara. Una serata all’insegna del pattinaggio e delle discipline rotellistiche, quella andata in scena stasera all’Aurum di Pescara. La prestigiosa sala D’Annunzio ha ospitato i Premi Regionali 2023 della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Una vera festa dedicata al mondo delle rotelle, promossa dal Comitato FISR Abruzzo, che ha coinvolto tantissimi appassionati, famiglie e i veri protagonisti della manifestazione, gli atleti e le società che nell’arco della scorsa stagione hanno ottenuto straordinari risultati in ambito mondiale, nazionale e regionale.
Tante le autorità che hanno partecipato all’evento per tributare il giusto riconoscimento ai migliori atleti abruzzesi. “Oggi festeggiamo lo sport – ha detto il sindaco di Pescara, Carlo Masci – Dobbiamo ringraziare il presidente della federazione mondiale e di quella italiana, Sabatino Aracu, per il grande lavoro fatto nel corso degli anni. Un lavoro che ha portato a risultati sportivi importantissimi per la nostra regione e per Pescara, che saranno entrambe protagoniste, con altre città abruzzesi, dei prossimi World Skate Games Italia 2024 di settembre. Ma questa di oggi – ha sottolineato Masci – è anche una festa dedicata alle famiglie, qui numerose. Dietro uno sportivo che ottiene risultati c’è sempre una grande famiglia ”.
L’Abruzzo si conferma terra a vocazione rotellistica, con una grande tradizione e capacità di ospitare eventi di risonanza mondiale. I prossimi World Skate Games Italia 2024 vedranno infatti coinvolte diverse città della nostra regione. Un evento che fornirà all’Abruzzo una vetrina internazionale di grandissimo prestigio e che verrà presentato a Pescara, con la conferenza stampa di lunedì 5 febbraio.
I premi 2023 hanno visto tra gli altri, la partecipazione del presidente della Regione, Marco Marsilio, del presidente del CONI Abruzzo, Enzo Imbastaro, del presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, dell’Onorevole
I premiati 2023
SOCIETA’ CAMPIONE REGIONALE
NELLA DISCIPLINA DELLA CORSA
- A.S.D. ROLLING PATTINATORI D. BOSICA DI MARTINSICURO – CAMPIONE REGIONALE PISTA E STRADA
NELLA DISCIPLINA DELL’ARTISTICO
- A.S.D. ROLLER CLUB NEW ERA – CAMPIONE REGIONALE SPECIALITA’ INDIVIDUALE E COPPIE
- A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO FRANCAVILLA – CAMPIONE REGIONALE SPECIALITA’ GRUPPI
- A.S.D. APRUTINO TERAMO – CAMPIONE REGIONALE SOLO DANCE E SINCRONIZZATO
SOCIETA’ CHE HANNO ORGANIZZATO NEL 2023 EVENTI FEDERALI DI LIVELLO NAZIONALE:
ASD. PATTINAGGIO PESCARA – A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO – A.S.D. NEW ROLLERN SKATING PESCARA – A.S.D. ROLLER CLUB NEW ERA – A.S.D. ROLLING PATTINATORI D. BOSICA MARTINSICURO
RISULTATI OTTENUTI DAGLI ATLETI ABRUZZESI A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE:
DISCIPLINA CORSA:
- VARANI ASJA – CAMPIONESSA DEL MONDO 2023 – 2 ARGENTI E 1 BRONZO AI CAMPIONATI DEL MONDO – 2 ARGENTI AI CAMPIONATI EUROPEI IN FRANCIA – 6 ORI E 1 ARGENTO AI CAMPIONATI ITALIANI
- PRESTI GIULIA– 2 ARGENTI AI CAMPIONATI DEL MONDO – 3 ORI- 2 ARGENTI E 1 BRONZO AI CAMPIONATI EUROPEI – 6 ORI E 2 ARGENTI AI CAMPIONATI ITALIANI
- DE ANGELIS LEONARDO – 2 ARGENTI AI CAMPIONATI DEL MONDO – 1 ARGENTO E 1 BRONZO AI CAMPIONATI EUROPEI -1ORO E 3 ARGENTI AI CAMPIONATI ITALIANI
- CLEMENTONI ALESSIO – 1 ARGENTO AI CAMPIONATI EUROPEI- 1 ORO- 3 ARGENTI – 1 BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI
- FOSSEMO’ SALVEMME GIORGIA – 2 ORI – 1 ARGENTO AI CAMPIONATI ITALIANI
- BIONDI MATILDE -2 ORI- 2 ARGENTI – 2 BRONZI AI CAMPIONATI ITALIANI
- FEDERICI MATILDE -1 ORO – 1 ARGENTO AI CAMPIONATI ITALIANI
- CIPRIANI SANDRO – 3 ARGENTI – 1 BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI
- CIRILLI LORENZO – 2 ARGENTI – 3 BRONZI AI CAMPIONATI ITALIANI
- CONSORTI STEFANO – 1 BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI
- MAULONI JULIANO – 1 ARGENTO – 1 BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI
- RESCHINI LORENZO – 1 BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI
- SORIANI YURI – 1 ARGENTO – 1 BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI
- BERARDI CRISTIAN – 1 ARGENTO – 3 BRONZIAI CAMPIONATI ITALIANI
- CIUFFETELLI SAMANTHA – 3 ORI AI CAMPIONATI ITALIANI
- MANNUCCI MICHELA – 1 ORO – 1 BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI
- BONANNI PATRIZIA – 1 ARGENTO AI CAMPIONATI ITALIANI
- COZZOLINO VALERIO – 1 ORO AI CAMPIONATI ITALIANI
- MATTUCCI RICCARDO – 1 BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI
- SCALERA GIANLUCA – 1 ARGENTO – 1 BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI
DISCIPLINA ARTISTICO:
- MATTIOLI REBECCA – 1 BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI
- PERROTTI MARCO – 1 BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI
- DE RITIS FILIPPO – 1 ORO AI CAMPIONATI ITALIANI
- FONTANA RICCARDO – 1 ORO AI CAMPIONATI ITALIANI
- MARTELLI STEFANO – 1 ORO AI CAMPIONATI ITALIANI
- DE PAULIS FILIPPO – 1 ORO AL TROFEO ITALIANO
- FLORIMBI AMBRA – 1 ARGENTO CAMPIONATO DEL MONDO GRUPPI SINCRONIZZATO – 1 ORO AL
- CAMPIONATO ITALIANOGRUPPI SINCRONIZZATO
DISCIPLINA SKATE:
- MARCOS MARGOT LETIZIA – 1 BRONZO AL CAMPIONATO ITALIANO